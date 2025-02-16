«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 57 очков за 24 матча. «Вулверхэмптон» заработал 19 очков после 24 игр и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре мерсисайдцы сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2), «волки» победили «Астон Виллу» (2:0).

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