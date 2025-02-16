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В «Браге» подтвердили, что Саласар, интересующий «Зенит», вернулся в португальский клуб

В «Браге» подтвердили, что Саласар, интересующий «Зенит», вернулся в португальский клуб
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Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял рассказал о состоянии травмированного полузащитника Родриго Саласара. Ранее в СМИ появлялась информация, что 25-летний футболист близок к переходу в «Зенит» и утром 3 февраля в Дубае успешно прошёл медосмотр для перехода в санкт-петербургский клуб.

«Это приятное возвращение. Саласар — футболист «Браги». Он чувствует себя хорошо и ещё оправится от травмы. Он уже выполнил часть работы в тренажёрном зале, но по-прежнему действует с ограничениями. Однако Родриго был улыбчив и позитивен», — сказал Карвальял на пресс-конференции.

Подчёркивалось, что сине-бело-голубые заплатят за трансфер Саласара € 15+5 млн.

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