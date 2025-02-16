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Экс-защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Палмейрас»

Экс-защитник ЦСКА Бруно Фукс перешёл в «Палмейрас»
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Бывший центральный защитник московского ЦСКА Бруно Фукс на правах аренды перешёл в бразильский «Палмейрас» из «Атлетико Минейро». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.

25-летний центральный защитник Бруно Фукс принадлежал ЦСКА с лета 2020 года. В составе армейцев бразилец провёл 19 матчей и стал обладателем Кубка России. Также футболист выступал за «Интернасьонал».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн. Контракт Фукса с «Атлетико Минейро» рассчитан до 31 декабря 2028-го.

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