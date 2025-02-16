В «Динамо» Мх отреагировали на информацию о возможном переходе Кейта из чемпионата Туниса

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможном переходе опорного полузащитника тунисского «Татавина» Нумори Кейта.

«Пока рано говорить о переходе Кейта в наш клуб. Мы рассматриваем Алжир, Марокко и Тунис. Всё-таки там живут мусульмане — для нас это проще в плане их адаптации. Нам кажется, что это достойные чемпионаты с достойными игроками. Клуб положительно смотрит в сторону Африки», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ сообщалось, что 20-летний малийский хавбек пройдёт медицинский осмотр и присоединится к «Динамо» на зимних сборах в турецкой Анталье.