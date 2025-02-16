Гасперини стал вторым тренером в истории Серии А, набравшим 600+ очков с одним клубом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини набрал 600 очков с клубом из Бергамо в матчах итальянской Серии А, сообщает Opta Sports.

Первым тренером в истории чемпионата Италии, набравшим 600+ очков с одной командой, был Массимилиано Аллегри, возглавлявший «Ювентус». Во главе туринцев Аллегри набрал 663 очка.

Итальянский специалист возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт Гасперини с клубом рассчитан до лета 2025 года. За свою карьеру Гасперини тренировал «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

После 25 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко.