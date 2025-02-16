Беллингем может пропустить два-три матча за оскорбление судьи по примеру с Мумином — AS

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рискует пропустить два или три матча за оскорбление судьи в матче 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1). Об этом сообщает AS.

По информации источника, в качестве прецедента к данной ситуации выступает удаление соотечественника Беллингема Мейсона Гринвуда, случившееся в январе 2024 года, когда он играл за «Хетафе». Во встрече с «Райо Вальекано» (0:2) Гринвуд был удалён за то, что сказал судье матча «Пошёл ты», и ему грозила дисквалификация на две-три игры. Арбитр встречи «Реала» с «Осасуной» утверждает, что Беллингем сказал ему аналогичные слова в эпизоде с удалением. При этом Гринвуду удалось избежать дисквалификации благодаря апелляции «Хетафе».

В качестве другого примера приводится ситуация с удалением защитника «Райо Вальекано» Абдула Мумина в матче с «Кадисом» в сентябре 2023 года. Тогда Мумин был дисквалифицирован на две игры.

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