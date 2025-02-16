Златан Ибрагимович: Леау делает разницу, даже когда он не на высоте

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович высказался об игре португальского нападающего Рафаэля Леау после матча 25-го тура Серии А с «Вероной» (1:0). Форвард вышел на поле на 46-й минуте, а на 75-й сделал голевую передачу.

«Он всегда будет ориентиром для этой команды, он вышел и сделал ассист. Он делает разницу, даже когда он не на высоте, ему удаётся это сделать. Сегодня он взял на себя ответственность и сделал решающий пас на Хименеса. То, что от него требуется, — это решать матчи», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

После 25 сыгранных матчей «Милан» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко. «Верона» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 56 очков.