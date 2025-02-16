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Пименов: французский Сафонова — супер! Кажется, он начал его изучать ещё до «ПСЖ»

Пименов: французский Сафонова — супер! Кажется, он начал его изучать ещё до «ПСЖ»
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Бывший футболист «Метца» и сборной России Руслан Пименов высказался об уровне владения французским языком голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Супер, что Матвей Сафонов выучил французский язык! Это очень важно для футболиста. Но, как я вижу, он начал изучать французский чуть раньше, чем перешёл в «ПСЖ», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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