Мойес обогнал Дайча по количеству побед с «Эвертоном» в нынешнем сезоне АПЛ

Шотландец Дэвид Мойес, недавно возглавивший «Эвертон», обогнал по количеству побед в нынешнем сезоне АПЛ экс-наставника «ирисок» Шона Дайча.

В текущем сезоне «Эвертон» выиграл уже четыре матча под руководством Мойеса. Под руководством Шона Дайча за 19 туров Премьер-лиги команда одержала всего три победы. С момента возвращения Мойеса «ириски» набрали 13 очков из 18 возможных.

61-летний специалист занимал должность главного тренера «ирисок» с 2002 по 2013 год. За этот период под его руководством «Эвертон» провёл 518 матчей во всех турнирах, в которых 221 раз одержал победу, 134 раза сыграл вничью и 163 раза потерпел поражение. Последним местом работы Мойеса был лондонский «Вест Хэм», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2024 год.