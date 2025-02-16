«Только не «Спартак». В Сети появилось видео с анонсом трансфера Саласара в «Зенит»

В соцсетях появилось видео с анонсом трансфера полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара в «Зенит». В видеоролике уругваец говорит фразу «Только не в «Спартак», прошу, только не «Спартак». Ранее также стало известно, что красно-белые также проявляют интерес к футболисту.

Ранее сообщалось, что переход Саласара в санкт-петербургский клуб находится под угрозой срыва. Он уже был на сборах «Зенита», однако покинул их из-за того, что «Брага» не может согласовать с российским клубом процесс и гарантии оплаты возможного трансфера.

В нынешнем сезоне Саласар принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.