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Флик высказался о потере очков «Реалом» и «Атлетико» перед игрой «Барселоны» в Ла Лиге

Флик высказался о потере очков «Реалом» и «Атлетико» перед игрой «Барселоны» в Ла Лиге
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно потери очков главными конкурентами его команды в лице мадридских «Реала» и «Атлетико». Завтра, 17 февраля, сине-гранатовые встретятся с «Райо Вальекано» в матче 24-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, я знаю о произошедшем [о ничьих «Реала» и «Атлетико»], их матчи были раньше, я проинформирован. Но мы сосредоточены только на себе. Думаю, это лучшее, что может сделать наша команда. Важно стать лидерами в турнирной таблице, но этого ещё не случилось. Подобное придаст нам уверенности, но сначала нужно выиграть матч», — приводит слова Флика Sport.es.

В субботу, 15 февраля, «сливочные» сыграли вничью с «Осасуной» (1:1), а «Атлетико» — с «Сельтой» (1:1).

Турнирная таблица Ла Лиги
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