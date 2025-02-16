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Мостовой — о Сафонове: сидишь без языка один, кукушка может поехать. У многих она и ехала

Мостовой — о Сафонове: сидишь без языка один, кукушка может поехать. У многих она и ехала
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой оценил уровень владения французским языком вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов отлично говорит на французском! Я даже удивился, когда увидел. Очень важно учить язык, когда попадаешь в новый чемпионат. Ты приходишь с тренировки и ничего не понимаешь, не можешь общаться. Язык очень важен. Понятно, что футбольный язык везде одинаковый, но в быту как обойтись? Это сейчас есть телефоны, а в наше время ничего не было. Приходишь с тренировки домой и сидишь один, если без семьи. Кукушка может поехать! Да у многих она и ехала.

Удивлён акцентом Сафонова. Он здорово говорит. Может, уже где-то подучивал. Понятно, что простые слова, но акцент отличный. Французский — самый тяжёлый из всех языков, которые я учил. До конца его никогда не выучишь, если не родился там. Первые два-три месяца были проблемы, но потом всё хорошо стало. После Португалии было уже полегче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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