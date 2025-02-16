«Эти слова неуважительны». Флик — о судействе на фоне скандала с удалением Беллингема

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, видит ли он разницу между выражениями «Пошёл ты» и «Отвали» при обращении к судьям матчей.
«Для меня подобные слова являются примером неуважительного поведения. Но это не моё дело. Зачем тратить время и силы на разговоры о судьях? В нашей команде есть только один человек на поле, обладающий правом общаться с судьёй, и это наш капитан. Мне не нравится подобное поведение», — приводит слова Флика Sport.es.
В субботу, 15 февраля, полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем получил прямую красную карточку за оскорбление главного судьи матча 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:1). По версии арбитра, хавбек «сливочных» сказал ему «Пошёл ты». «Реал» настаивает, что Беллингем крикнул «Отвали».
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
- 16 февраля 2025
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