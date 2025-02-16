В «Динамо» Тбилиси прокомментировали переход Кутателадзе из «Пари НН» на правах аренды

Генеральный директор клуба «Динамо» Тбилиси Заза Долидзе прокомментировал переход нападающего Николоза Кутателадзе из «Пари НН» на правах аренды.

«Мы знаем Кутателадзе по выступлениям в юношеской сборной Грузии. Мы наблюдали на ним, появилась возможность взять его в аренду — нам предложили. До конца года аренда, но есть опция выкупа. Посмотрим, как он себя проявит, а после этого решим. С «Пари НН» договорились быстро. Семья Николоза тоже была заинтересована в получении игровой практики. Мы не гарантируем ничего, но Николоз начал подготовку с командой. Мы были на сборах в Португалии, но с завтрашнего для он будет тренироваться вместе с командой», — сказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.