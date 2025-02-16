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В «Динамо» Тбилиси прокомментировали переход Кутателадзе из «Пари НН» на правах аренды

В «Динамо» Тбилиси прокомментировали переход Кутателадзе из «Пари НН» на правах аренды
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Генеральный директор клуба «Динамо» Тбилиси Заза Долидзе прокомментировал переход нападающего Николоза Кутателадзе из «Пари НН» на правах аренды.

«Мы знаем Кутателадзе по выступлениям в юношеской сборной Грузии. Мы наблюдали на ним, появилась возможность взять его в аренду — нам предложили. До конца года аренда, но есть опция выкупа. Посмотрим, как он себя проявит, а после этого решим. С «Пари НН» договорились быстро. Семья Николоза тоже была заинтересована в получении игровой практики. Мы не гарантируем ничего, но Николоз начал подготовку с командой. Мы были на сборах в Португалии, но с завтрашнего для он будет тренироваться вместе с командой», — сказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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