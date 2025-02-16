Ловчев: все ошибки Лещука почему‑то происходят со «Спартаком», но и Яшина освистывали

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об ошибках голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука. Недавно вратарь забил в свои ворота в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с красно-белыми (0:1).

«Проблема Лещука точно не в психологии или ещё в чём‑либо. Мы величайшим считаем Льва Яшина, но мало кто помнит, что в начале своей карьеры он пропустил мяч от вратаря соперника. Мало кто помнит, что в 1962 году сборная СССР вела в счёте у Колумбии 4:1 к 69‑й минуте, но пропустила ещё три и была ничья. После того матча на Яшина обрушился такой шквал критики, его в Москве все освистывали, но в 1963‑м стал обладателем «Золотого мяча».

Вратарская доля — она такая, и все ошибки Лещука почему‑то происходят в резонансных матчах против «Спартака». Конечно, он допускает ошибки, но тут ещё виноваты защитники», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Лещук принял участие в 10 матчах во всех турнирах, один из которых он отыграл «на ноль». Также Игорь отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.