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«Тоттенхэм» может купить Маркуса Тюрама у «Интера» за € 80 млн — Inter Live

«Тоттенхэм» может купить Маркуса Тюрама у «Интера» за € 80 млн — Inter Live
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Лондонский «Тоттенхэм» заинтересован в 27-летнем форварде «Интера» Маркусе Тюраме. Об этом сообщает Inter Live.

По информации источника, в стане «шпор» видят в Тюраме футболиста, способного заменить нападающего Гарри Кейна. «Тоттенхэм» следит за французским игроком с периода его выступлений за мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2019-2023). Подчёркивается, что «Интер» оценивает 27-летнего форварда в € 80 млн.

В нынешнем сезоне Тюрам принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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