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Нападающему «Бока Хуниорс» Зенону предлагали перейти в «Спартак» — источник

Нападающему «Бока Хуниорс» Зенону предлагали перейти в «Спартак» — источник
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Российские посредники нынешней зимой общались с представителями крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Кевина Зенона на предмет потенциального перехода в московский «Спартак» или другой топ-клуб из России. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сторона 23-летнего футболиста сообщила, что на текущий момент Российская Премьер-Лига не является приоритетным вариантом для них. Однако в случае, если грядущим летом Зенон останется в Аргентине, они готовы обсуждать различные варианты.

Зенон выступает в составе «Бока Хуниорс» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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