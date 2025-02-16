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«Торпедо» должно играть в РПЛ». Абаев высказался о борьбе за первое место в Первой лиге

«Торпедо» должно играть в РПЛ». Абаев высказался о борьбе за первое место в Первой лиге
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Бывший вратарь московского «Торпедо» Илья Абаев высказался о борьбе автозаводцев с калининградской «Балтикой» за первое место в Мелбет Первой лиге.

«Торпедо» должно играть в РПЛ. Это большой московский клуб со своими традициями. Я рад, что провёл в этой команде много времени. Тяжело сказать, кто выйдет в Российскую Премьер-Лигу с первого места — «Торпедо» или «Балтика». Это примерно равнозначные команды с одинаковым мастерством игроков», — приводит слова Абаева Metaratings.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 43 очка за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков.

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