Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Тбилиси: Кварацхелия — отличный пример для наших воспитанников

Гендиректор «Динамо» Тбилиси: Кварацхелия — отличный пример для наших воспитанников
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Тбилиси Заза Долидзе высказался о вингере «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии, который является воспитанником грузинского клуба.

«Конечно, мы следим за Хвичей — он же наш воспитанник. Его брат начал тренироваться в нашей академии. Отношения с его семьёй у нас очень хорошие. Вся Грузия за него болеет! Переход в «ПСЖ» не стал удивлением. Хвича с 10 лет играл в «Динамо» Тбилиси. Мы очень хорошо знали его уровень и возможности. Слава богу, что многие наши талантливые футболисты там играют. У них есть отличный пример в лице Хвичи — если упорно работать, можно достичь таких успехов», — сказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Хвича Кварацхелия отреагировал на свой первый гол в составе «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android