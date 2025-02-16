Гендиректор «Динамо» Тбилиси: Кварацхелия — отличный пример для наших воспитанников

Генеральный директор «Динамо» Тбилиси Заза Долидзе высказался о вингере «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии, который является воспитанником грузинского клуба.

«Конечно, мы следим за Хвичей — он же наш воспитанник. Его брат начал тренироваться в нашей академии. Отношения с его семьёй у нас очень хорошие. Вся Грузия за него болеет! Переход в «ПСЖ» не стал удивлением. Хвича с 10 лет играл в «Динамо» Тбилиси. Мы очень хорошо знали его уровень и возможности. Слава богу, что многие наши талантливые футболисты там играют. У них есть отличный пример в лице Хвичи — если упорно работать, можно достичь таких успехов», — сказал Долидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.