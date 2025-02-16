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Илья Абаев объяснил, почему «Ростов» не может добиться высоких результатов

Илья Абаев объяснил, почему «Ростов» не может добиться высоких результатов
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Бывший вратарь «Ростова» Илья Абаев высказался о выступлении клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Финансы и постоянная текучка кадров не дают «Ростову» добиваться высоких результатов. В этом плане дела у клуба двигаются закономерно. «Ростов» берёт дисциплиной и поставленной игрой. Карпин привил команде характер, за счёт которого она может иногда достигать результата. Сейчас «Ростов» занимает своё место в турнирной таблице, но клуб может забраться повыше», — приводит слова Абаева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак». «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков.

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