«Хватит говорить о недоразумении». Беллингем попросил прощения за удаление в игре Ла Лиги

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем принёс извинения партнёрам по команде за удаление на 39-й минуте матча 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1).

«Хватит говорить о недоразумении. Я просто хотел извиниться за то, что поставил партнёров по команде в такое затруднительное положение, а также поблагодарить болельщиков за их поддержу и понимание», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Английский футболист был удалён за неуважительное поведение в адрес главного судьи встречи. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной дисквалификации Беллингема на два-три матча.

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: