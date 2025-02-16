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«Хватит говорить о недоразумении». Беллингем попросил прощения за удаление в игре Ла Лиги

«Хватит говорить о недоразумении». Беллингем попросил прощения за удаление в игре Ла Лиги
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем принёс извинения партнёрам по команде за удаление на 39-й минуте матча 24-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (1:1).

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 15'     1:1 Будимир – 58'    
Удаления: нет / Беллингем – 39'

«Хватит говорить о недоразумении. Я просто хотел извиниться за то, что поставил партнёров по команде в такое затруднительное положение, а также поблагодарить болельщиков за их поддержу и понимание», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Английский футболист был удалён за неуважительное поведение в адрес главного судьи встречи. Ранее в СМИ появлялась информация о возможной дисквалификации Беллингема на два-три матча.

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