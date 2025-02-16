Трент станет самым молодым игроком «Ливерпуля» с 250 играми в АПЛ и превзойдёт Джеррарда

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» станет 250-м для правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в этом турнире. На момент проведения игры англичанину будет 26 лет и 132 дня. Таким образом, он станет самым молодым игроком «красных» с 250 матчами в АПЛ. Об этом сообщает Opta.

Согласно данным источника, Александер-Арнольд превзойдёт рекорд бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, установленный в декабре 2006 года, когда он достиг отметки в 250 матчей в чемпионате Англии в возрасте 26 лет и 200 дней.

Александер-Арнольд, как и Джеррард, является воспитанником «Ливерпуля». 26-летний футболист выступает за взрослую команду мерсисайдцев с 2016 года.

Рекорды «Ливерпуля»: