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«Факел» может усилиться форвардом «Трабзонспора», интересовавшим ЦСКА — Sabah

«Факел» может усилиться форвардом «Трабзонспора», интересовавшим ЦСКА — Sabah
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«Факел» сделал предложение «Трабзонспору» об аренде 22-летнего центрального нападающего Эниса Дестана за € 200 тыс. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, воронежский клуб хочет, чтобы арендное соглашение также предусматривало опцию выкупа турецкого футболиста за € 7 млн.

Минувшим летом в СМИ появлялись сведения, что интерес к Дестану проявлял московский ЦСКА. В частности, красно-синие рассматривали вариант с обменом форварда «Трабзонспора» на экс-полузащитника команды Виктора Мендеса.

В нынешнем сезоне Дестан принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,3 млн.

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