«Пытаюсь сделать всё, чтобы выигрывать матчи». Аморим — о ротации в составе «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на критику в своей адрес за слишком частые изменения стартового состава.

«У меня есть опыт выступления против команд, играющих по схеме 4-3-3 или 5-4-1, и я знаю, что мне нужно для этого. Но нам также нужно время, чтобы поработать над всеми деталями. Если у меня есть идея и если связи между игроками ещё нет, я должен найти эту связь.

Так что я пытаюсь сделать всё, чтобы выигрывать матчи, и именно поэтому иногда меняю так много вещей — я просто хочу выигрывать матчи», — приводит слова Аморима Mirror.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 14-е место. 40-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в минувшем ноябре.