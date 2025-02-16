Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пытаюсь сделать всё, чтобы выигрывать матчи». Аморим — о ротации в составе «МЮ»

«Пытаюсь сделать всё, чтобы выигрывать матчи». Аморим — о ротации в составе «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на критику в своей адрес за слишком частые изменения стартового состава.

«У меня есть опыт выступления против команд, играющих по схеме 4-3-3 или 5-4-1, и я знаю, что мне нужно для этого. Но нам также нужно время, чтобы поработать над всеми деталями. Если у меня есть идея и если связи между игроками ещё нет, я должен найти эту связь.

Так что я пытаюсь сделать всё, чтобы выигрывать матчи, и именно поэтому иногда меняю так много вещей — я просто хочу выигрывать матчи», — приводит слова Аморима Mirror.

После 24 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 14-е место. 40-летний специалист возглавил «красных дьяволов» в минувшем ноябре.

Материалы по теме
Аморим ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ» на фоне результатов команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android