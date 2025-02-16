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Александр Головин определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру

Александр Головин определил топ-клубы, в которых хотел бы продолжить карьеру
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, в каких топ-клубах хотел бы продолжить свою игровую карьеру. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.

– Ты говорил, что следующий шаг – топ-клуб уровня «Реала», «Барсы», «Сити». Ты с этими идеями распрощался или ещё видишь путь туда?
– Если какой-то топ-клуб обратится и это устроит обе стороны, то я бы, конечно, пошёл на этот шаг. Но только суперкоманда.

– «Реал», «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити»?
– Да, – сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лиллем». Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.

18 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В первой встрече сильнее оказался португальский клуб (1:0).

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