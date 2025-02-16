Флик — о молодых игроках «Барселоны»: мне нравится, что они голодны

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о молодых игроках команды, в частности о Ламине Ямале, Пау Кубарси, Марке Бернале и Марке Касадо.

«Мы всегда говорим с игроками о позиции и о том, что они могут делать на поле, в том числе забивать голы. Вчера я смотрел видео, когда Марку Касадо, Марку Берналю и Ламину Ямалу было по 11 лет, это было невероятно. Также Пау Кубарси. Они уже забивали голы. Им нравится играть и забивать. Я ценю это, мне нравится, что они голодны», — приводит слова Флика Sport.es.

После 23 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место. В 24-м туре Ла Лиги каталонцы встретятся с «Райо Вальекано».