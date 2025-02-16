Тренер «Монако» Хюттер: Головин заиграл бы в «Барселоне». Это моё желание в будущем

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о возможности трансфера в топ-клуб российского полузащитника команды Александра Головина. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.

«На мой взгляд, Головин — игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в «Барселоне». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как выкрутиться из ситуации. Головин из тех, кто любит и умеет так играть.

По-моему, он, безусловно, заиграл бы в «Барселоне». Это было бы моим желанием в будущем», — сказал Хюттер в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лиллем». Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.