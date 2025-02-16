«Атлетик» Бильбао поделил очки с «Эспаньолом» в 24-м туре Ла Лиги

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился нападающий «Эспаньола» Роберто Фернандес. На 77-й минуте Ойан Сансет сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей «Эспаньол» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Атлетик» Бильбао после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 45 очков.