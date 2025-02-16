Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эспаньол — Атлетик Б, результат матча 16 февраля 2025 года, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Атлетик» Бильбао поделил очки с «Эспаньолом» в 24-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и «Атлетик» Бильбао. Команды играли на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадрой Фернандесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Фернандес – 62'     1:1 Сансет – 77'    

Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, отличился нападающий «Эспаньола» Роберто Фернандес. На 77-й минуте Ойан Сансет сравнял счёт.

После 24 сыгранных матчей «Эспаньол» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 24 очка. «Атлетик» Бильбао после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 45 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Двух судей Ла Лиги временно отстранили после поражения «Реала» в матче с «Эспаньолом» — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android