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Игрок «Монако» Эмболо: Головин — топ-игрок. Из-за него я в том числе и выбрал этот клуб

Игрок «Монако» Эмболо: Головин — топ-игрок. Из-за него я в том числе и выбрал этот клуб
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Форвард «Монако» Брил Эмболо поделился мнением о своём партнёре по команде, российском полузащитнике Александре Головине. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.

«Неосознанно он был одним из тех людей, кто помог мне выбрать «Монако». Потому что он топ-игрок высокого уровня. И я хотел попасть в команду как раз с таким футболистом. Я познакомился с ним, когда был на чемпионате мира в России. Я тоже играл там и видел несколько игр вашей сборной, сразу всё понял, какой у него талант.

Головин может играть почти в любой команде мира. Тренироваться и играть с ним — это удовольствие. Дело в мелочах — в том, как он двигается, как думает о футболе. Это делает его особенным. Если Головину, его семье и друзьям комфортно здесь — значит, клуб со своей стороны всё делает правильно.

Он чувствует, что находится в нужное время в нужном месте. Головин всегда может поменять что-то в своей карьере, а пока мы счастливы, что он продлил контракт», — сказал Эмболо в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лиллем». Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.

18 февраля «Монако» сыграет с португальской «Бенфикой» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В первой встрече сильнее оказался португальский клуб (1:0).

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