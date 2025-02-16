Форвард «Монако» Эмболо — о Головине: мы любим жёсткого Голо

Форвард «Монако» Брил Эмболо рассказал, как российский полузащитник команды Александр Головин переживает неудачи и решения арбитров в пользу соперников. Хавбек выступает за монегасков с лета 2018 года.

«Если у Головина плохой день, на тренировке это почувствует каждый. Но это нормально. Мы говорим: «А, это типичный Голо». Если уж по-честному, быть Голо — это сложно. Когда он слишком расслаблен, все говорят, что это не тот Голо, которого мы любим. Мы любим жёсткого Голо, когда он расстроен, что дела не идут хорошо.

Всякий раз, как судья что-то делает, Головин подходит ко мне и говорит: «Бро, этот парень спит. Он спит! Скажи ему что-нибудь!» Я отвечаю: «Так ты сам можешь сказать то же самое. Ты ведь тоже на поле!» Последний раз это было в домашней игре с «Монпелье». Головин оказался один перед воротами и убрал мяч вправо, это его фирменное. И, думаю, его слегка коснулся соперник. А у нас новое правило: с рефери общается только капитан. И потом есть же VAR, там всё смотрят.

В прошлом сезоне у Головина за 30 туров было 40 жёлтых, думаю. Перед началом этого мы сказали ему: «Если получишь меньше 10 — будем счастливы». Так вот, в том моменте Головин подошёл ко мне: «Там точно был пенальти. Железно!» Я ему: «Окей, бро. Судьи проверят».

Затем главный арбитр повторил: «Пенальти нет». Головин тут же ко мне: «Бро, он сказал нет!» Я ответил: «Я знаю, что он сказал нет! Я слышал точно так же, как и ты! Что мне с этим делать?» Головин просит: «Скажи ему что-нибудь!» — «Я не могу ничего говорить!» А Головин: «Нет, скажи!» Но я не капитан.

В этом весь характер Головина. Он всегда хочет побеждать. И никогда не доволен, если команда не отдаётся на 100%. Головин не просто прекрасный игрок, но и великолепный партнёр, который всегда работает на полную», — сказал Эмболо в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.