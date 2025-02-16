«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 25-го тура АПЛ

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Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Дэвис, Дансо, Порро, Бентанкур, Бергвалль, Сон, Мэддисон, Кулушевски, Тель.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуйар, де Лигт, Дало, Фернандеш, Каземиро, Доргу, Гарначо, Зиркзее, Хойлунд.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.