Гендиректор «Ахмата» — о главном тренере команды Ташуеве: к нему есть полное доверие

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о главном тренере команды Сергее Ташуеве, заявив о полном доверии к специалисту.

«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остаётся. К нему есть полное доверие», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта.