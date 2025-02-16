Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ахмата» — о главном тренере команды Ташуеве: к нему есть полное доверие

Гендиректор «Ахмата» — о главном тренере команды Ташуеве: к нему есть полное доверие
Комментарии

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о главном тренере команды Сергее Ташуеве, заявив о полном доверии к специалисту.

«Ташуев — наш тренер, он руководит командой. Если человек готовит коллектив на сборах, значит, он остаётся. К нему есть полное доверие», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2024/2025. Команда набрала 13 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» сыграет с казанским «Рубином» 1 марта.

Материалы по теме
Сергей Ташуев высказался о новых нападающих «Ахмата» Мелкадзе и Диасе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android