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Защитник «Ливерпуля» Конате высказался об интересе со стороны «ПСЖ» и мадридского «Реала»

Защитник «Ливерпуля» Конате высказался об интересе со стороны «ПСЖ» и мадридского «Реала»
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Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал новости об интересе со стороны французского «ПСЖ» и мадридского «Реала».

«Слышать, что такие крупные клубы проявляют ко мне интерес, очень лестно! Сейчас я сосредоточен на этом сезоне, отдаю ему всего себя, а об остальном позаботятся мои агенты», — приводит слова Конате Telefoot.

Конате выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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