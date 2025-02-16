Гол Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 25-го тура АПЛ
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером (Уилтшир, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Диас – 15' 2:0 Салах – 37' 2:1 Кунья – 67'
На 15-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас открыл счёт. На 37-й минуте форвард Мохамед Салах с пенальти увеличил преимущество хозяев. На 67-й минуте отличился нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья.
Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков после 25 матчей. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 19 очков.
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