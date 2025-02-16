«Лион» разгромил на выезде «Монпелье», занимающий последнее место в Лиге 1

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монпелье» и «Лион». Команды играли на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье (Франция). «Лион» одержал победу со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе. На 38-й минуте Тангуй Кулибали сравнял счёт. На 50-й минуте Эрнест Нуама вывел гостей вперёд. На 53-й минуте полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо забил третий мяч своей команды. На 73-й минуте Александр Ляказетт установил окончательный счёт — 4:1.
После 22 сыгранных матчей «Монпелье» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 15 очков. «Лион» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 36 очков.
- 16 февраля 2025
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