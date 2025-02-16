Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Монпелье — Лион, результат матча 16 февраля 2025 года, счёт 1:4, Лига 1 2024-2025

«Лион» разгромил на выезде «Монпелье», занимающий последнее место в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монпелье» и «Лион». Команды играли на стадионе «Моссон-Мондиаль 98» в Монпелье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марком Болланжье (Франция). «Лион» одержал победу со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 4
Лион
Лион
0:1 Микаутадзе – 3'     1:1 Кулибали – 38'     1:2 Нуама – 50'     1:3 Толиссо – 53'     1:4 Ляказетт – 73'    

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился нападающий «Лиона» Жорж Микаутадзе. На 38-й минуте Тангуй Кулибали сравнял счёт. На 50-й минуте Эрнест Нуама вывел гостей вперёд. На 53-й минуте полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо забил третий мяч своей команды. На 73-й минуте Александр Ляказетт установил окончательный счёт — 4:1.

После 22 сыгранных матчей «Монпелье» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 15 очков. «Лион» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 36 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Игрок «Лиона» Шерки согласился на переход в дортмундскую «Боруссию» — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android