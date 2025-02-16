Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» разгромили казахстанский «Тобол» в товарищеском матче

«Крылья Советов» разгромили казахстанский «Тобол» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Тобол» (Казахстан). «Крылья» разгромили «Тобол» со счётом 3:0.

За «Крылья» отличились полузащитник Иван Олейников, нападающий Владислав Шитов и хавбек Иван Бобёр — 3:0.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. «Тобол» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана после завершения сезона.

22 февраля «Крылья» сыграют товарищеский матч с московским ЦСКА, а 23 февраля — с «Челябинском».

1 марта «Крылья» проведут встречу с «Краснодаром» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Материалы по теме
«Крылья Советов» победили «Кызыл-Жар» в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android