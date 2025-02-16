«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». «Ахмат» обыграл «Динамо» со счётом 1:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 февраля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
0 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Мелкадзе – 68'
Единственный гол в матче на 68-й минуте забил нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе — 1:0.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 15-е место, заработав 13 очков.
19 февраля «Динамо» сыграет товарищеский матч с волгоградским «Ротором». «Ахмат», в свою очередь, 17 февраля сыграет с «Актобе» (Казахстан), 22 февраля с «Согдианой» (Узбекистан) и 23 февраля с калининградской «Балтикой».
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