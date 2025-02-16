«Хоффенхайм» одержал победу в матче 22-го тура Бундеслиги с «Вердером»

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались бременский «Вердер» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом (Оснабрюк, Германия). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки. На 28-й минуте Антон Стах сравнял счёт. На 44-й минуте Том Бишоф вывел гостей вперёд. На 63-й минуте Гифт Орбан установил окончательный счёт в матче — 3:1.
После 22 сыгранных матчей «Вердер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков. «Хоффенхайм» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 21 очко.
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