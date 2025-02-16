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Вердер — Хоффенхайм, результат матча 16 февраля 2025, счёт 1:3, Бундеслига 2024-2025

«Хоффенхайм» одержал победу в матче 22-го тура Бундеслиги с «Вердером»
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались бременский «Вердер» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франком Вилленборгом (Оснабрюк, Германия). «Хоффенхайм» одержал победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Нсоки – 7'     1:1 Стах – 28'     1:2 Бишоф – 44'     1:3 Орбан – 63'    

Счёт в матче был открыт уже на седьмой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Хоффенхайма» Стэнли Нсоки. На 28-й минуте Антон Стах сравнял счёт. На 44-й минуте Том Бишоф вывел гостей вперёд. На 63-й минуте Гифт Орбан установил окончательный счёт в матче — 3:1.

После 22 сыгранных матчей «Вердер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков. «Хоффенхайм» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 21 очко.

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