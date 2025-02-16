Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим подтвердил, что Диалло пропустит остаток сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что вингер «красных» Амад Диалло, скорее всего, выбыл из-за травмы до конца сезона-2024/2025.

«Думаю, что Амад Диалло выбыл до конца сезона, да. Бывают времена, когда всё происходит одновременно. Возможно, мы найдём новые варианты решений», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Диалло сыграл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 25 млн.