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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим подтвердил, что Диалло пропустит остаток сезона

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим подтвердил, что Диалло пропустит остаток сезона
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что вингер «красных» Амад Диалло, скорее всего, выбыл из-за травмы до конца сезона-2024/2025.

«Думаю, что Амад Диалло выбыл до конца сезона, да. Бывают времена, когда всё происходит одновременно. Возможно, мы найдём новые варианты решений», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Диалло сыграл за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 25 млн.

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