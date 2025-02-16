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Колыванов: Зиньковский сам понимает, что его история в «Спартаке» закончилась

Колыванов: Зиньковский сам понимает, что его история в «Спартаке» закончилась
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Известный российский специалист Игорь Колыванов высказался о возможной аренде полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского в самарские «Крылья Советов».

«Любой футболист всегда хочет покорять вершины. Зиньковский стал одним из ведущих игроков «Крыльев Советов», когда пришёл. В «Спартаке» же большая конкуренция, игроки высокого уровня. Попробовал себя там, но не получилось. Будет усилением для «Крыльев», если вернётся. Куда перезапускать карьеру в его возрасте? Он сам понимает, что его история в «Спартаке» закончилась. В этом возрасте все хотят играть. Надо думать, как стать игроком основного состава. Не дело будет протирать лавку после «Спартака», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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