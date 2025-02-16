«Ювентус» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 56 очков после 25 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 51 очко. «Ювентус» с 43 очками находится на пятом месте.
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