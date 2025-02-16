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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Мэддисон открыл счёт на 13-й минуте

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Мэддисон открыл счёт на 13-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Игра идёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев поля.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

На 13-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон открыл счёт.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 57 очков.

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