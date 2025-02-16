Игорь Колыванов: Сафонов — красавчик, что учит французский!

Известный российский специалист Игорь Колыванов оценил уровень владения французским языком вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Через три месяца в Италии я уже достаточно неплохо понимал итальянский, а через полгода спокойно говорил. Если есть желание выучить язык, всегда это сделаешь, тем более в молодом возрасте. Итальянцы в восторге были, говорили: «Ты говори, что хочешь. Не стесняйся». Хорошо, что вокруг было мало русских — итальянское окружение. Только Игорь Шалимов первое время помогал с адаптацией. Какие-то вещи спрашивал у него, а так сам запоминал.

Сафонов — красавчик, что учит французский! Очень важно общаться с партнёрами, с журналистами, да и мысли свои уметь выражать на другом языке тоже важно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.