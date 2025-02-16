Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трансфер Лоррана в ЦСКА на грани срыва

Трансфер Лоррана в ЦСКА на грани срыва
Комментарии

Переход атакующего полузащитника «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лоррана в московский ЦСКА на грани срыва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Уже перед вылетом на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА агенты игрока решили изменить условия будущего трансфера, на что московский клуб не готов. Сделка под угрозой», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Лорран пройдёт медосмотр в Бразилии и подпишет контракт с ЦСКА за € 8 млн — Касагранде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android