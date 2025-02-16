Трансфер Лоррана в ЦСКА на грани срыва

Переход атакующего полузащитника «Фламенго» и молодёжной сборной Бразилии Лоррана в московский ЦСКА на грани срыва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Уже перед вылетом на медосмотр для завершения перехода в ЦСКА агенты игрока решили изменить условия будущего трансфера, на что московский клуб не готов. Сделка под угрозой», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.