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Вальядолид — Севилья, результат матча 16 февраля 2025, счёт 0:4, Ла Лига 2024-2025

«Севилья» одержала разгромную победу в матче с «Вальядолидом» в 24-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом (Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 4:0.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 4
Севилья
Севилья
0:1 Санчес – 5'     0:2 Ромеро – 45+1'     0:3 Санчес – 67'     0:4 Лукебакио – 84'    

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился защитник «Севильи» Хуанлу Санчес. На 45+1-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте Санчес оформил дубль. На 84-й минуте Доди Лукебакио установил окончательный счёт — 4:0.

После 24 сыгранных матчей «Вальядолид» располагается на 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 31 очко.

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