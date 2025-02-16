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«Севилья» одержала разгромную победу в матче с «Вальядолидом» в 24-м туре Ла Лиги

Завершился матч 24-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Вальядолид» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом (Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился защитник «Севильи» Хуанлу Санчес. На 45+1-й минуте Исаак Ромеро удвоил преимущество гостей. На 67-й минуте Санчес оформил дубль. На 84-й минуте Доди Лукебакио установил окончательный счёт — 4:0.

После 24 сыгранных матчей «Вальядолид» располагается на 20-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков. «Севилья» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 31 очко.