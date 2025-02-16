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Роман Шаронов: все видят работу Станковича. Она удовлетворяет «Спартак»

Роман Шаронов: все видят работу Станковича. Она удовлетворяет «Спартак»
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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о работе Деяна Станковича в московском «Спартаке».

– Станковичу купили почти всех, кого он хотел. Кроме Илича. Но вместо него в «Спартаке» может появиться Саласар. Теперь со Станковича вправе требовать место не ниже второго?
– Это очень важно, когда приходят игроки, которых хочет тренер. Не всегда бывают такие возможности. Но я не думаю, что от Станковича что-то требуют. Все видят его работу. Она удовлетворяет «Спартак». Думаю, что в клубе прекрасно понимают: на поле выходят футболисты, а не тренер. Тренер – это выстраивание игры. В первую очередь это тренировочный процесс, а у нас, к сожалению, часто чуть-чуть по-другому смотрят на работу тренера. Какие игроки и какие задачи – это работа клуба в целом, — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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