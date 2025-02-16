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Кай Хаверц успешно перенёс операцию после травмы задней поверхности бедра

Кай Хаверц успешно перенёс операцию после травмы задней поверхности бедра
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Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц сообщил, что операция после травмы задней поверхности бедра, полученной во время тренировки «канониров» в Дубае, прошла успешно.

«Последние несколько дней были тяжелыми для восприятия как физически, так и морально. Но вчера был хороший день. Успешная операция и победа

Спасибо за все сообщения поддержки за последние несколько дней, это действительно помогло. Сейчас я сосредоточен на своём пути к полной физической форме и оказании всей возможной поддержки команде», — приводит слова Хаверца Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хаверц выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне универсальный игрок линии атаки провёл 34 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

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