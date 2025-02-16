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Гавр — Ницца, результат матча 16 февраля 2025, счет 1:3, Лига 1 2024-2025

«Гавр» без Кузяева проиграл «Ницце» в матче 22-го тура Лиги 1
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). «Ницца» победила «Гавр» со счётом 3:1.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 16'     0:2 Юте-Кинкуэ – 18'     1:2 Кехта – 28'     1:3 Диоп – 90+4'    
Удаления: нет / Бар – 90+1'

На 16-й минуте нападающий «Ниццы» Гаэтан Лаборде открыл счёт. На 18-й минуте защитник «Гавра» Этьен Юте-Кинкуэ закатил мяч в свои ворота. На 28-й минуте отличился полузащитник хозяев Ясин Кехта. На 90+1-й минуте был удалён защитник «Ниццы» Мельвен Бар. Окончательный результат в игре на 90+4-й минуте установил форвард Софьян Диоп — 3:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропустил данный матч в связи с травмой.

После 22 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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