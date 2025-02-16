«Гавр» без Кузяева проиграл «Ницце» в матче 22-го тура Лиги 1

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Ницца». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). «Ницца» победила «Гавр» со счётом 3:1.

На 16-й минуте нападающий «Ниццы» Гаэтан Лаборде открыл счёт. На 18-й минуте защитник «Гавра» Этьен Юте-Кинкуэ закатил мяч в свои ворота. На 28-й минуте отличился полузащитник хозяев Ясин Кехта. На 90+1-й минуте был удалён защитник «Ниццы» Мельвен Бар. Окончательный результат в игре на 90+4-й минуте установил форвард Софьян Диоп — 3:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропустил данный матч в связи с травмой.

После 22 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 17 очков. «Ницца» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.