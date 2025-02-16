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«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Тоттенхэм» в шестом матче подряд

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Тоттенхэм» в шестом матче подряд
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Сегодня, 16 февраля, «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «красные» не смогли обыграть «шпор» в шестом матче подряд (четыре победы «Тоттенхэма» и две ничьих).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.

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