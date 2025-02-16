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«Айнтрахт» одержал домашнюю победу в матче с «Хольштайном» в Бундеслиге

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Хольштайн». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Хартманом (ОВанген-им-Алльгой Германия). «Айнтрахт» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 18-й минуте, отличился полузащитник «Айнтрахта» Хуго Ларссон. На 37-й минуте Тута удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте Джан Узун довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте Финн Порат отыграл один мяч.

После 22 сыгранных матчей «Айнтрахт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Хольштайн» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 13 очков.